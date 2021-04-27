هل نزيف الأنف علامة على الإصابة بعدوى كورونا؟

كتبت هند عادل

فيروس كورونا هو مرض تنفسي شديد العدوى، تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل الحمى والسعال والتعب الشديد.

ووقفا لتقرير لموقع healthline بينما يجمع الباحثون المزيد من البيانات حول الفيروس، فإنهم يكتشفون المزيد من الأعراض المحتملة، يُعتقد أن الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزيف في الأنف، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الرابط.

هل الأنف الدموي علامة على عدوى كورونا؟

نزيف الأنف شائع وله مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة أي شيء يجفف أنسجة أنفك أو يسبب إصابة يمكن أن يؤدي إلى نزيف في الأنف، تشمل بعض الأسباب المحتملة ما يلي:

أجسام غريبة عالقة في أنفك، تهيج كيميائي، الحساسية، هواء بارد، عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

أثبت الباحثون أن الفيروس المسبب لـكورونا يمكن أن يدخل الخلايا من خلال مستقبل يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين -2 (ACE-2) تم العثور على ACE-2 في أجزاء كثيرة من الجسم ، بما في ذلك الخلايا التي تبطن:

الجهاز التنفسي، قلب، الأوعية الدموية، الكلى، الجهاز الهضمي.

تحتوي الأنسجة التي تبطن أنفك على أعلى تركيز لـ ACE-2 في أي جزء من الجهاز التنفسي، وعندما يخترق فيروس كورونا الأنف قد يسبب التهابًا مما قد يزيد من فرص الإصابة بنزيف في الأنف.

وجدت بعض الدراسات الصغيرة دليلاً على أن الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا يعانون من نزيف في الأنف بشكل متكرر أكثر من الأشخاص غير المصابين بـالفيروس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الرابط بشكل كامل.

نتائج الدراسات

في دراسة في أغسطس 2020 ، سعى الباحثون إلى تقييم وتيرة الإصابة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين يزورون المستشفى مصابين بنزيف في الأنف، تم اختبار كل شخص وصل إلى المستشفى بمسحة أنف لكورونا، من بين 40 شخصًا تم اختبارهم ، تبين أن 15% مصابون بفيروس كورونا، وخلص الباحثون إلى أن نزيف الأنف قد يكون أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، لكن هناك حاجة لدراسات أكبر لتأكيد ذلك.

كما وجدت العديد من الدراسات الصغيرة الأخرى أن نزيف الأنف أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بـفيروس كورونا.

الأعراض الشائعة لفيروس كورونا



حمى، سعال جاف، إعياء، أوجاع وألم، إسهال، إلتهاب الحلق، صداع الراس، فقدان حاسة التذوق أو الشم، التهاب باطن العين، طفح جلدي أو تغير لون الأصابع أو أصابع القدم.