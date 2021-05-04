7 مشروعات طرق وكبارى عملاقة تم تنفيذها بسوهاج بتكلفة 2.905 مليار جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

اهتمت القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمشروعات الحيوية وخاصة في الطرق والكبرى، حيث شهدت المحافظة تنفيذا مشروعات كبارى عملاقة وازدواج طرق سريعة بين المحافظات ساعدت بشكلا كبير لى خلق فرصا للعمل وسهلت أعمال التبادل التجارى بين تلك المحافظات الأمر الذى ساعد فتح أفاقا جديدة للتنمية.

اليوم السابع، يقدم أهم المشروعات الكبرى من كبارى وطرق سريعة تم تنفيذها فعليا وساعدت في تحسين البيئة المحيطة من خلال تقريب المسافات وتقليل التكلفة للمنتجات بتكلفه بلغت حوالى بتكلفه 2 مليار 905 مليون ونصف تعرف عليها.

1 – محور كوبرى طما العلوى على نهر النيل شمال المحافظة عبارة عن محور تقاطع حر وتبلغ تكلفة المراحل الثلاث 1.55 مليار جنيه المشروع يأتى فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات التنموية وخاصة فى صعيد مصر، حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء عدة كبارى على النيل على مستوى الجمهورية والمحور سيساهم فى ربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 40 كم ، وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الاثرية بالمنطقة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واتاحة فرص عمل جديدة.

2 – كوبرى طهطا على السكة الحديد تم من المشروعات الهامة والحيوية التي تخدم أهالى مركز ومدينة طهطا حيث يربط الكوبرى بين ساحل طهطا وطريق أسيوط - سوهاج الزراعى بغرب مدينة طهطا حيث يوجد العديد من المصالح الحكومية والخدمات، كما سيساهم في تحقيق السيولة المرورية وتوفير الوقت والمجهود على السائقين والحد من الحوادث التى تحدث بسبب تقاطع خطوط السكة الحديد مع الطرق السطحية بتكلفه بلغت 80 مليون جنيه تقريبا.

3 - محور كوبرى جرجا على النيل، يبلغ طوله 10 كم وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين وتكلف المحور 497.5 مليون جنيه ويمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعى شرق النيل وطريق سوهاج-البحر الأحمر، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى غرب النيل.

ويساهم المحور أيضا فى ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الأحمر" مما يوفر الوقت والجهد على السائقين ويدعم عمليات التبادل التجارى والنقل بين مراكز المحافظة الجنوبية والمحافظات المجاورة.

4 - استكمال ازدواج طريق أسيوط - سوهاج الغربي يعمل الطريق على تيسير الحركة المرورية، والتخفيف من حدة الاختناقات التي يعاني منها الطريق بطول 40 كيلو بتكلفة 143مليون جنيه.

5 – ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر تمثل عملية التطوير في إنشاء ازدواج جديد بطول 180 كم وعرض 11.7 م، يتكون من 3 حارات مرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القديم.

ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المواطنين من وإلى محافظات الصعيد، بصورة تساعد على جذب رؤوس الأموال للاستثمار هناك، وذلك بإقامة مشروعات عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل؛ لتخفيف حدة الهجرة الداخلية من الجنوب إلى الشمال بحثًا عن مستوى معيشة أفضل، الأمر الذي يتطلب توفير محاور نقل سريعة. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 752 مليون جنيه.

6 – طريق البلينا أبيدوس تم إفتتاح أعمال تطوير وتوسعة طريق البلينا أبيدوس بمحافظة سوهاج بطول 11 كيلو مترا وعرض أكثر من 10 أمتار لخدمة أهالى أبيدوس والقرى المحيطة والمنطقة الأثرية بابيدوس ووضعها على الخريطة السياحية.

الطريق بعد توسعته وتطويره تكلف حوالى 6 ملايين جنيه بعد أن وفرتها وزارة التنمية المحلية من الخطة العاجلة، حيث تمت أعمال رصف وتوسعة الطريق بالإضافة لأعمال الإنارة، وتم إنشاء مسلة على شكل زهرة اللوتس فى مدخل الطريق من اتجاه البلينا، كما تم إنشاء خمس جداريات على جانبى الطريق تحكى أعمال الملوك التى لهم آثار بالمنطقة الاثرية للملك مينا والملك سنوسيرت الثالث والملك أحمس الأول والملك سيتى الأول والملك رمسيس الثانى.

7 – ازدواج طريق سوهاج قنا الغربى تم إنشاء حارتين جديدتين للطريق الحالي ليصبح 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، بطول 140 كم وعرض 10 م، بتكلفة 372 مليون جنيه.

ويهدف الطريق إلى استكمال ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي للحد من الحوادث والربط بين الدلتا ومحافظات صعيد مصر.



محور طما العلوى على نهر النيل