وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع سامح شكرى علاقات التعاون المصرية الجزائرية

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع سامح شكري وزير الخارجية حول علاقات التعاون بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على تعزيزها.
وقال بوقدوم - في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "مع أخي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة، سجلنا ارتياحنا لمستوى علاقات التعاون القائمة بين بلدينا، والتي اتسمت دوما بالتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدين حرصنا على تعزيزها والدفع بها إلى أعلى المراتب، بما يجسد الإرادة السامية المشتركة ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين".
وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع سامح شكرى علاقات التعاون المصرية الجزائريةالثلاثاء، 04 مايو 2021 07:08 م
وزير الخارجية سامح شكرى
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أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع سامح شكري وزير الخارجية حول علاقات التعاون بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على تعزيزها.
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