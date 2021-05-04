اليوم السابع
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هولندا والسويد وألمانيا تُحبط محاولات إيرانية لقرصنة معلومات تكنولوجية نووية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:31 ص
هولندا والسويد وألمانيا تُحبط محاولات إيرانية لقرصنة معلومات تكنولوجية نووية هاكرز
وكالات

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رصدت مخابرات هولندا والسويد وألمانيا، محاولات إيرانية لامتلاك تكنولوجيا نووية، وقال تقرير مخابراتي أوروبي، إن هولندا أحبطت محاولات الشبكات الإيرانية لقرصنة معلومات تكنولوجية نووية، وفقا لما ذكرته "وسائل إعلام غربية".

 

وأضاف التقرير المخابراتى، أن إيران لم توقف مساعيها للحصول على تكنولوجيا نووية العام الماضي، مشيرا إلى أن هولندا حققت في كيفية محاولة إيران الحصول على المعرفة والمواد النووية.

 

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن نتائج التقرير المخابراتي قد تؤثر في إمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووى، بدوره، قال السناتور الجمهورى عن "ولاية تكساس" الأمريكية، تيد كروز، إن إيران لم تتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووى لتهديد واشنطن وحلفائها.

 

واتهم الجمهوريون في "الكونجرس"، إدارة بايدن بتخفيف الضغط عن إيران، في الوقت الذي يمكنها فيه إسقاط النظام المتشدد، وتمكين الإصلاحيين الديمقراطيين في البلاد.

 


هاكرز

إيران

هولندا

ألمانيا

السويد

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