نجاح زراعات الموز بالرى بالتنقيط كأحد نظم الرى الحديث بمحافظة دمياط

دمياط - معتز الشربينى

قام المهندس سميح عبد السميع ، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والمهندس محمد شرف ، رئيس الشئون الزراعية بالمديرية والمهندس لطفي شعبان ، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية ، والمهندس إبراهيم المنزلاوي، مدير شئون التعاون الزراعي والمهندس رضا البياع، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة بالمديرية - بالمرور على زراعات الموز القائمة على نظم الري الحديث .

وأكد على وجود توجه ملحوظ من قبل المزارعين لهذا الشأن ناتج عن التحركات التوعوية المتبعة بنطاق المحافظة فور توجيهات القيادة السياسية للإهتمام بملف الرى واتباع سياسات ترشيد استهلاك المياه فى الأنشطة الزراعية مع تعظيم قيم الإنتاج الزراعي.

ووصلت المساحات التي تم تطوير نظم الرى بها إلى مساحة 6001 فدان تقريبا لعدد 3556 مزارع ، وذلك بالإضافة إلى استقبال عدد 135 طلب تحويل لنظم الري الحديث بمساحة 726 فدان تقريبا.

يأتى ذلك نفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.