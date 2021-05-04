نائب محافظ بنى سويف يفتتح وحدة للتضامن الاجتماعى لخدمة 15 ألف نسمة ببنى بخيت

بنى سويف - هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، لافتتاح مقر وحدة التضامن بقرية بنى بخيت، وذلك بحضور عماد خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ ومرافقوه مكونات وحدة التضامن (3 غرف وصالة انتظار)والتى تم تجهيزها بالمساهمة المجتمعية وبالتعاون مع المجتمع المدني،حيث تخدم الوحدة 15 ألف نسمة بقرية بنى بخيت وتقدم كافة الخدمات الضمانية والمعاشية من عمل الأبحاث الاجتماعية ،معاش تكافل وكرمة ومشروعات الأسر المنتجة وتأهيل وخدمة عامة ومعاش مجندين ومساعدات للطلبة والحالات الملحة والإرشاد الاجتماعى والنشاط الأهلى .