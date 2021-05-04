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مغارة على بابا.. مستريح أطفيح يستولى من عبد المحسن على 350 ألف جنيه

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:11 م
مغارة على بابا.. مستريح أطفيح يستولى من عبد المحسن على 350 ألف جنيه الضحية
كتب أحمد حسنى

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مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثانية و العشرين "

وفى الحلقة الثانية والعشرين من برنامج " مغارة على بابا"، يقول عبد المحسن، إنه يعانى من مرضى بيديه وقدمه، ودفع لمستريح أطفيح مبلغ 350 ألف جنيه، بعد أن اقنعه مستريح أطفيح باستثمار أمواله في الاستيراد والتصدير.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت كل اللى معايا، فلوس ولادى اللى مسافرين بره البلد، اتنصب عليا ومش عارف أجيب حق وحق عيالى، تعبت وجالى مرض في إيدى، نفسى فلوسى وحقى يرجلعى ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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احتيال

اخبار الحوادث

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