مصرع 14 شخصا فى فيضانات بأفغانستان.. ومقتل 9 من أفراد الأمن فى هجوم لطالبان

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان مصرع 14 شخصا جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين بإقليم هيرات غربى البلاد.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلانى فرهاد، قوله إن الحادث وقع فى قرية الروخة بمنطقة أدراسكان، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 4 أطفال وسيدة.
وأضاف فرهاد أن الفيضانات دمرت أيضا عشرات الهكتارات من الأراضي وقتلت عشرات الماشية.
من جانب أخر قتل 9 من أفراد الأمن الأفغان جراء هجوم لجماعة "طالبان" فى إقليم "بغلان" الواقع بشمال البلاد.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن الهجوم وقع ليلا بمنطقة "كوشك"، مضيفة أن عناصر الجماعة أسروا 16 فردا من قوات الأمن وأن الاشتباكات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
من جانبها، أعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة مقتل 25 من أفراد الأمن.
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