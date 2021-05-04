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مصرع السكرتيرة الأولى لسفارة سويسرا بعد سقوطها من أعلى برج فى طهران

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:43 ص
مصرع السكرتيرة الأولى لسفارة سويسرا بعد سقوطها من أعلى برج فى طهران الشرطة الايرانية
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل قبل قليل، بمصرع السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية التي ترعى مصالح واشنطن بطهران، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الأوروبية سقطت من أعلى برج في كامرانية غرب العاصمة طهران.

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال الأحد، إنه لا صحة لأي تقارير حول اتفاق لتبادل سجناء مع إيران، نافياً بذلك أنباء تداولتها وسائل إعلام إيرانية ولبنانية مقربة من طهران.
 
وكشف موقع قناة الشرق بلومبرج نقلا عن قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، الأحد، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم، إن طهران ستفرج عن 4 أميركيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتسديد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
 
ونقل التلفزيون الإيراني، الأحد، عن مسؤول إيراني تأكيده لتقرير "الميادين"، وأشار إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة.
 

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سفارة سويسرا

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