محافظ كفر الشيخ يشدد على ضرورة شرح اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بمدينة سيدى سالم ، وهى إحدى المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى للمنظومة ، وذلك على أن يتم تعميم التجربة بدءا من شهر يوليو المقبل بجميع الأحياء والمراكز والمدن ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص.

وأكد المحافظ على ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ، لافتا الى أنه فور بدء استلام الطلبات بكافة الأحياء والمراكز والمدن فى شهر يوليو المقبل فسوف يكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة دور هام فى المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة عمرو البشبيشى ،نائب المحافظ وعضوية عددا من المختصين تختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

وأكد عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، أن المركز التكنولوجى بسيدى سالم شهد استعدادا مكثفة لاستقبال المواطنين وتم وضع لافتات داخل المركز بالإضافة للشاشة الالكترونية والتى توضع الشروط والرسوم ،وتواجد اللجنة المكونة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المواطن يتوجه للمركز ويحصل على رقم من ماكينة النداء الآلى وينتظر دوره ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وتباعد، ولا تستغرق عملية استلام أصل ملكية الأرض وصورة البطاقة وتلقى الطلب من 5 ل 10 دقائق فقط ،وعقب استلام تلك الأوراق يتم التواصل مع المواطن لتبدأ إجراءات الحصول على الترخيص خلال 10 أيام على أن يختار نموذج من النماذج الاربعة وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والسير فى بقية الإجراءات.



الموظفون داخل المركز



لافتة توضح بيانات الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة