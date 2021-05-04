محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف والتجميل بأخميم بتكلفة 22.5 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف والتجميل بمدينة أخميم، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والعميد سيد نفادى قائد مرور سوهاج.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق سوهاج أخميم بداية من مسجد الخلوة حتى ميدان صينية أخميم بطول 4 كيلو مترات بتكلفة 22.5 مليون جنيه، شاملة أعمال التجميل وتركيب البردورات والإنترلوك، وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، وبعض المطبات الصناعية عند التقاطعات، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية لمجلس مدينة أخميم.

ووجه "الفقى" بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى المعايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تطبيق العاملين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



أعمال جديدة للتطوير بسوهاج



ميدان صينية أخميم



محافظ سوهاج أثناء التفقد



محافظ سوهاج ومدير المرور بالجولة



أعمال التطوير والتجميل بمدينة أخميم



أعمال التطوير والتجميل