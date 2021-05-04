اليوم السابع
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محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف والتجميل بأخميم بتكلفة 22.5 مليون جنيه.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:26 م
محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف والتجميل بأخميم بتكلفة 22.5 مليون جنيه.. صور محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف والتجميل
سوهاج محمود مقبول

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أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف والتجميل بمدينة أخميم، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والعميد سيد نفادى قائد مرور سوهاج.

 

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق سوهاج أخميم بداية من مسجد الخلوة حتى ميدان صينية أخميم بطول 4 كيلو مترات بتكلفة 22.5 مليون جنيه، شاملة أعمال التجميل وتركيب البردورات والإنترلوك، وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، وبعض المطبات الصناعية عند التقاطعات، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية لمجلس مدينة أخميم.

 

ووجه "الفقى" بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى المعايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تطبيق العاملين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

Copy of اعمال جديدة للتطوير بسوهاج
أعمال جديدة للتطوير بسوهاج

 

Copy of مبدان صنية اخميم
 ميدان صينية أخميم

 

Copy of محافظ سوهاج اثناء التفقد
محافظ سوهاج أثناء التفقد
 
Copy of محافظ سوهاج ومدير المرور بالجولة
 محافظ سوهاج ومدير المرور بالجولة
أعمال التطوير والتجميل بمدينة أخميم
أعمال التطوير والتجميل بمدينة أخميم
 
اعمال التطوير والتجميل
أعمال التطوير والتجميل
 
رصف الطرق با خميم
رصف الطرق بأخميم

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