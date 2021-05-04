محافظ بنى سويف يكلف مديرين التجارة الداخلية بالمديرية وإدارة تموين الواسطى

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، القرار رقم 273 لسنة 2021 ، والذى تضمن "فى مادته الأولى" تكليف حسن حسين أحمد عرفات" من المستوى الوظيفى " أ " بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام بتيسير أعمال إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف .

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تكليف محمد عبدالعال جاد الرب، من المستوى الوظيفى " أ " بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام بتيسير أعمال إدارة تموين الواسطى بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف ، وذلك لحين شغل الوظيفتين طبقاً للقانون أو صدور تعليمات أخرى.