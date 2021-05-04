اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يكلف مديرين التجارة الداخلية بالمديرية وإدارة تموين الواسطى

الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:37 م
محافظ بنى سويف يكلف مديرين التجارة الداخلية بالمديرية وإدارة تموين الواسطى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، القرار رقم 273 لسنة 2021 ، والذى تضمن "فى مادته الأولى" تكليف حسن حسين أحمد عرفات" من المستوى الوظيفى " أ " بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام بتيسير أعمال إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف .

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تكليف محمد عبدالعال جاد الرب، من المستوى الوظيفى " أ " بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام بتيسير أعمال إدارة تموين الواسطى بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف ، وذلك لحين شغل الوظيفتين طبقاً للقانون أو صدور تعليمات أخرى.

 

 

 


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