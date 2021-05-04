محافظ المنيا: حملات لمتابعة منظومة النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق .

بالإضافة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية المطاعم والمقاهى والكافتيريات، بالتوازى مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة مكبرة، للمرور على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها التباعد الاجتماعى والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق واتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور ومتابعة أعمال الرصف بالمدينة.

ونظمت الوحدات المحلية بـ "قرية طوخ الخيل بالمنيا، وحى غرب سمالوط، وحى شرق مدينة مطاي، ومدينة العدوة" ، حملات مكبرة للنظافة ورفع نقاط التجمع، وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى متابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.