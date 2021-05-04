محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير المجزر والمكون من صالة رئيسية بخط نصف آلى بصندوق ذبح، وصالة ذبح ضانى وخزان للدم وغرفة مولد وغرفة سخانات وغرفة جلود ومبنى إدارى ومخزن وصالة انتظار للحيوانات قبل الذبح.

ويأت ذلك من خلال حصر محافظ الشرقية على متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر ديرب نجم للوقوف على معدلات الأداء وإسراع الخطى فى تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

كما شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطرى بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى للإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال به ودخوله الخدمة الفعلية.

وشهدت جولة المحافظ لمركز ومدينة ديرب نجم متابعة أعمال التغطية الجارية للمسقى المجاور للطريق الرابط بين ديرب نجم والإبراهيمية أمام مدرسة على فطيم الإعدادية بطول 1.5 كم وذلك بهدف توسعته لاستيعاب حركة السيارات وعبور المواطنين.

ومن جانب أخر قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ، بفض سرادق عزاء أثناء تجهيزه وإعداده تمهيداً لإستقبال المواطنين لتقديم واجب العزاء، وعلى الفور تم إزالة وفض السرادق بالكامل من فراشة وأدوات كهربائية وإنارة وكراسى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالمرور على قرى (سنهوت وتلبانه وسنهوا و ميت سهيل والسعديين) لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتم رصد عدداً من المقاهى والكافيتريات يقوم أصحابها بتقديم الشيشة للمترددين ، وتم مصادرة الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة لمتابعة أصحاب المحال التجارية بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم تغريم (27 ) مواطن غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية حرصآ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه أبو حماد بضبط (13) شيشه بعدد من الكافيتريات والمقاهى المخالفة بنطاق المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمالها لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتم غلق وتشميع مصنع للمواد الغذائية (معجنات) لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا.



جولة محافظ الشرقية بتطوير المجزر الالى بديرب نجم



مجزر ديرب نجم