محافظ الشرقية: إقبال من المواطنين فى أول يوم للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن بدء التطبيق التجريبى اليوم لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بحى أول الزقازيق، وهو أحد الأحياء التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى للمنظومة لمدة شهرين على أن يتم تعميم التجربة بجميع مراكز ومدن المحافظة لاحقاً بعد تقييم التجربة،بناءاً عن قرار وزير التنمية المحلية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتطبيق اشتراطات بناء جديدة لضبط منظومة العمران، والحد من البناء المخالف والعشوائي للعقارات.

وأكد المحافظ، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني داخل المحافظات وللحفاظ على حقوق المواطن والدولة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر قراراً رقم (1963) لسنه2021 بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وعضويه كلا من: سعد سعد الفرماوى سكرتير عام المحافظة والمهندسة سلوى محمد صبحي مدير مديرية الإسكان والمرافق بالشرقية وأحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه والمهندسة نهي عبده العزازى مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمحافظة والمهندسة سالي مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والسيد محمد عبدالسميع بإدارة الشؤون الهندسية بالمحافظة (مقررا) وبحضور المستشار القانوني وعضو من هيئه الرقابه الإدارية لتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الإستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

كما أنه تم تشكيل لجنة للفحص بحي أول الزقازيق برئاسة رئيس الحي وعضوية كلا من مسؤول من الإدارات الاتيه: المركز التكنولوجي بحي اول الزقازيق و من الإدارة الهندسية برئاسه حي أول ومن إدارة التخطيط العمراني برئاسه الحي ومن إدارة الشئون القانونية برئاسة الحي و من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومن الإدارة المالية برئاسه الحى" علي أن تختص اللجنة بمراجعة التراخيص الصادرة سواء كانت "جديدة / تعلية / هدم".

وجه المحافظ رئيس حي أول الزقازيق ومسئول المركز التكنولوجي والقائمين على العمل برئاسة الحي بضرورة التيسير على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى ستعود على المواطن عقب تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا الى أنه فور بدء استلام الطلبات من المواطنين سيتم مراجعتها وفحصها من الوحدة ذات الطابع الخاص التابعه الي جامعة الزقازيق علي أن يتم إرسال الرد مره أخرى من هذه الوحدة الي المركز التكنولوجى بالصلاحية أو استيفاء الأوراق.

وأشار المحافظ أن هناك عدة إجراءات يجب علي المواطن اتباعها للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء وفقا للإشتراطات الجديدة جاءت علي النحو التالي :-

· يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للحي التابع له العقار للحصول على رخصة بناء، وفقاً للنموذج المعد لذلك فى المركز.

· ويرفق المواطن بالنموذج، عدد من الأوراق، وهى: صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر، صورة بيان الصلاحية، ويطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ثم يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات اللى يحويها ملف الرخصة.

· وبعد ذلك يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، ثم يتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، ولابد أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء، وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

· ثم يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، ويقوم المركز التكنولوجى بعد ذلك باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الإستلام.

· ثم يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

· حال رغبه المواطن بالشروع في البناء علي المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقا للطلب المعد لذلك علي أن يتولى المهندس والمقال والمهندس المشرف على التوقيع بالمركز التكنولوجى، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة علي الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال علي أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية علي ما يتم من أعمال الي المركز التكنولوجى.

· حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبني للاشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولي معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات الي جهات المرافق المختلفة.