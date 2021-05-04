محافظة جنوب سيناء تناقش استعدادات المديريات لاستقبال عيد الفطر.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم 4 لعام 2021 بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات الخدمية المعنية.

اٌستهل الاجتماع بالسلام الوطني، وشدد المحافظ علي اتباع كافة الإجراءات الإحترازية بجميع المنشأت الحكومية بكافة المدن ووجه رؤساء المدن بإغلاق أية منشأة مثل المطاعم والكافيهات لا تتبع الإجراءات الاحترازية في إطار تعليمات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

ووجه فودة بضرورة التشديد علي إجراءات التباعد الاجتماعي وتوجيه حملات توعية المواطنين بالإذاعة والمساجد والكنائس ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حرصا علي صحة المواطنين.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك وأصدر المحافظ تعليمات تنظيمية أبرزها وقف الإجازات لرؤساء المدن السياحية، ومديري مديريات الخدمات المعنية منها الصحة، والتموين، والدفاع المدني، والمرور، وشركة المياه، وشركة الكهرباء، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمراكز العمليات بالمدن وتواصلها مع مركز العمليات الرئيسية بالديوان العام، ورفع درجات الاستعداد بالمجازر ومحطات البنزين و المستشفيات ومرفق الإسعاف.

مع تكثيف الحملات التموينية والانضباطية لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع ومنع التكدس والتجمعات للمواطنين.

وناقش المحافظ استعدادات وزارة الأوقاف في صلاة العيد وأعلن الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه تم تجهيز عدد 77 مسجدا وعدد 11 ساحة لأداء صلاة العيد بجميع مدن المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بالمساجد والساحات.

وتم استعراض التصميم لمسجد الروضة بطور سيناء وأوضح المحافظ أنه أكبر مسجد بالمحافظة بمساحة 11 ألف متر مربع شاملة اللاند سكيب والساحة والباركينج وتبلغ مساحة المسجد من الداخل 1700 متر مربع، مضيفا أنه سيتم افتتاحه في احتفالات أكتوبر 2021.

وعرضت مديرة مديرية الإسكان بالمحافظة الموقف التنفيذي للتصالح علي مخالفات البناء.

وافق المجلس علي تخصيص مساحة بطور سيناء لاستخدامها ساحة انتظار السيارات بجوار السوق الحضاري.