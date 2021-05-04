متمردو ميانمار يعلنون إسقاط مروحية عسكرية فى إقليم كاتشين الشمالى



وأضاف المتحدث: "شن المجلس العسكري ضربات جوية في تلك المنطقة منذ الثامنة أو التاسعة صباح اليوم.. مستخدماً مقاتلات، كما أطلق الرصاص باستخدام هليكوبتر لذا رددنا بإطلاق النار عليهم"، ورفض الإفصاح عن الأسلحة التي تم استخدامها في إسقاط المروحية.