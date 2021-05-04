اليوم السابع
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متمردو ميانمار يعلنون إسقاط مروحية عسكرية فى إقليم كاتشين الشمالى

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:00 ص
متمردو ميانمار يعلنون إسقاط مروحية عسكرية فى إقليم كاتشين الشمالى ميانمار
وكالات

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قالت جماعة عرقية متمردة في ميانمار إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية، مع احتدام القتال في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية منذ الانقلاب العسكرى، بحسب وسائل إعلام غربية، وذكر الإعلام المحلي أن مسؤولاً محلياً عيّنه المجلس العسكرى الحاكم لقي حتفه طعناً في يانجون، المدينة الرئيسية في البلاد، وقال جيش استقلال كاتشين، أحد أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، إنه تم اسقاط الطائرة في الساعة 10:20 صباحاً عند قرية قريبة من بلدة موموك في إقليم كاتشين بعد أيام من الغارات الجوية.


وأضاف المتحدث: "شن المجلس العسكري ضربات جوية في تلك المنطقة منذ الثامنة أو التاسعة صباح اليوم.. مستخدماً مقاتلات، كما أطلق الرصاص باستخدام هليكوبتر لذا رددنا بإطلاق النار عليهم"، ورفض الإفصاح عن الأسلحة التي تم استخدامها في إسقاط المروحية.

 


ميانمار

انقلاب ميانمار

يانجون

كاتشين

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