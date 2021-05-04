ما هى الفيتامينات التى تحتاجها الأم أثناء الرضاعة الطبيعية؟

كتبت فاطمة خليل

يعد الحفاظ على صحتك أمرًا بالغ الأهمية لكِ ولطفلك، ويساعد الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية على تعزيز المناعة، وفي بعض الأحيان قد تحتاج الأمهات لتناول المكملات الغذائية لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات، في هذا التقرير نتعرف على الفيتامينات التي تحتاجها الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية، وفقاً لموقع "Healthline".

ما الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتاجينها أثناء الرضاعة الطبيعية؟



تستمر العديد من النساء في تناول فيتامينات ما قبل الولادة أثناء الرضاعة الطبيعية أيضاً، ومع ذلك، هناك بعض العناصر الغذائية الأساسية التي يجب على الأمهات المرضعات التأكد من حصولهن عليها يوميًا، فإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فيجب التركيز على العناصر الغذائية الأساسية التالية:

-الكالسيوم

-حمض الفوليك

-اليود

-حديد

-فيتامين أ

-فيتامين ب 6

-فيتامين ب 12

-فيتامين سي

-فيتامين د

DHA - حمض الدوكوساهيكسانويك ، نوع من دهون أوميجا 3

كيف تختاري فيتامينات ما بعد الولادة المناسبة؟



للمساعدة في تعزيز المناعة، تحققي من ملصق الفيتامينات المتعددة الخاص بك لفيتامين سي وفيتامين د ومركب فيتامين ب والبروبيوتيك والزنك.

توصي الأمهات المرضعات باتباع الإرشادات الغذائية التالية عند تحضير الوجبة:

1/2 طبق فواكه وخضروات

1/2 كوب حبوب كاملة

البروتين الخالي من الدهون

منتجات الألبان في كل وجبة

للمساعدة في توفير الطاقة والحفاظ على إنتاج الحليب ، توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد (ACOG) الأمهات المرضعات بتناول حوالي 450 إلى 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا.

بشكل عام، بالنسبة لمعظم النساء، فإن هذا يعادل حوالي 2500 سعرة حرارية في اليوم.