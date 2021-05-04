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قرار جمهورى بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:07 م
قرار جمهورى بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 2021 بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، حيث نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
 

السيسي

المخابرات الحربية

الجريدة الرسمية

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