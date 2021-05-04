فرق وزارة الصحة تطوف مراكز المنيا لنشر طرق الحماية من فيروس كورونا

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فريق التواصل المجتمعى التابع لوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة الصحة، لنشر الوعى بطرق الحماية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، للمواطنين بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف.



ناقش المحافظ خطة عمل فريق التواصل المجتمعى، حيث تقدم الفرق التوعية الصحية والتدريب للمواطنين بجميع مراكز المحافظة، وفى إطار الحرص على رفع وعى المواطن بخطورة المرض، وكيفية مواجهته، حيث يتم توعية المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، ويساهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.

كما توزع الفرق مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين، وتدريبهم على كيفية استخدامها بشكل صحيح.



وجه محافظ المنيا الشكر لوزيرة الصحة وفرق التواصل المجتمعى والقائمين عليها، مؤكدا على تقديمه كافة سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بجميع مراكز المحافظة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرة فى رفع وعى المواطنين.



وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.



كما دعا المحافظ جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



هذا وتستهدف فرق التواصل المجتمعى ، المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا.