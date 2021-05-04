غدا.. بدء تلقى طلبات التحويل من مدينة لأخرى لحاجزى الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى ، اعتبارا من غدا الأربعاء، تلقى الطلبات الخاصة بحاجزى الإسكان الاجتماعى خارج الأولوية والراغبين في التحويل من مدينة لأخرى، والتى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وحتى يوم الاثنين الموافق 31/5/2021.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، إنه يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها).. وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وأوضحت أن فتح باب التحويل، يأتى استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين (https://cservices.shmff.gov.eg)، ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

وأكدت مى عبدالحميد، أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الثالثة عصراً – خلال شهر رمضان المُبارك – طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.