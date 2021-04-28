اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز أكتوبر الجديدة ينظم حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:25 ص
جهاز أكتوبر الجديدة ينظم حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة حمله للتفتيش على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى باكتوبر الجديده
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وجهاز المدينة، أسفرت عن المرور على نحو 480 وحدة سكنية، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بجانب التأكد من هوية قاطنى الوحدات بالمنطقة.

 

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ  كبير من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

 

وناشد رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً انه يتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.                                             

 

جدير بالذكر ان الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق وشرطة التعمير.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه أكتوبر الجديده

مشروع الإسكان الاجتماعى

محدودى الدخل

الإسكان الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز أكتوبر الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر الأحد المقبل

الجمعة، 02 أبريل 2021 08:00 ص

جهاز "أكتوبر الجديدة" يتابع تنفيذ 24888 شقة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"

السبت، 20 مارس 2021 11:07 ص

جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم وحدات مشروع سكن مصر

الخميس، 18 مارس 2021 06:00 ص

جهاز أكتوبر الجديدة: بدء أعمال رصف طريق شمال المطار

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:30 ص

رئيس جهاز " أكتوبر الجديدة": بيع 4 محال تجارية و6 وحدات إدارية لتوفير الخدمات

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:31 ص

رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ كوبرى علوى لخدمة 24888 وحدة "إسكان اجتماعى"

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة