جهاز أكتوبر الجديدة ينظم حملة تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وجهاز المدينة، أسفرت عن المرور على نحو 480 وحدة سكنية، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بجانب التأكد من هوية قاطنى الوحدات بالمنطقة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وناشد رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً انه يتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

جدير بالذكر ان الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق وشرطة التعمير.