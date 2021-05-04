عودة تراخيص البناء من جديد فى المركز التكنولوجي ببورسعيد.. فيديو وصور

ومن جانبه قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عملنا على مدار عام كامل بشتى الأجهزة المعنية وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باجتماعات متتالية، لاستخراج نموذج أمثل للاشتراطات البنائية الجديدة لخدمة المواطن المصري وضبط العمران ومنع وجود أي تشوهات بصرية.

وأكد نائب محافظ بورسعيد، الدولة المصرية وضعت اشتراطات، لخدمة المواطن والدولة المصرية، وتم التعاون مع الجامعة لمراجعة أوراق التراخيص لخروج الترخيص بالشكل الأمثل.

وأضاف المهندس عمرو عثمان، أن منظومة التحول الرقمي تسهم بشكل إيجابي كبير في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، بالتزامن مع تدريب العامل البشري، وهذا ما جعل تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة سهل علي الموظفين بالمركز التكنولوجي في حي الشرق.

وأوضح، أنه لا توجد أي مشكلات في أول أيام تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة، مشيراً إلي أن ذلك يتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مشدد من إرتداء الكمامة ومسافات التباعد، للحد من انتشار فيروس كورونا.



المراكز التكنولوجي



حي الشرق



نائب المحافظ بالمركز التكنولوجي



