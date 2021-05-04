عميد تجارة القاهرة يؤكد استئناف الدراسة بالكلية اليوم بنظام التعليم الهجين

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، استئناف الدراسة بالكلية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من إجازات تحرير سيناء وعيد العمال وشم النسيم، مؤكدا أن الدراسة ستنتظم بالكلية لاستكمال خطة التدريس والمقررات الدراسية للطلاب وفقا لتطبيق نظام التعليم الهجين.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن الاعداد مخففة داخل المدرجات على مستوى الأقسام المختلفة بالكلية سواء شعبة الانجليزى أو العربى أو جورجيا، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى المحاضرات الأون لاين بداية من اليوم، مع السماح للطلاب بالحضور للكلية فى أيام محددة لمتابعة المحاضرات ولقاء أعضاء هيئة التدريس.

وذكر عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية اختتمت أمس الأثنين استقبال وتلقى الالتماسات من الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك تمهيدا للعمل على تفعيل الكنترولات والنظر فى الالتماسات وإعطاء كل طال حقه.