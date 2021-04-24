اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عميد تجارة القاهرة: انتهاء إعلان نتائج الترم الأول بنسبة نجاح تخطت الـ90%

السبت، 24 أبريل 2021 10:44 ص
عميد تجارة القاهرة: انتهاء إعلان نتائج الترم الأول بنسبة نجاح تخطت الـ90% جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب البكالوريس على مستوى الـ4 فرق الدراسية، وذلك عبر موقع الكلية الرسمي، وإتاحتها للطلاب.
 
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن نسب النجاح فى العام الدراسى تتجاوز الـ90 % فى كل مادة دراسية، مؤكدا أن الكلية نجحت فى إتمام وعقد الامتحانات وسط تطبيق صارم للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا رغم كثافة أعداد الطلاب التي تزيد عن 57 ألف طالب.
 
وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ردا على سؤال حول حجب نتيجة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، أكد أن تلك الخطوة وحجب النتائج يأتي فى إطار الحرص والحفاظ على حق الدولة المصرية، خاصة وأن المصروفات حق ولا يمكن عدم تحصيلها خاصة وأنه مبالغ بسيطة سواء على مستوى الانتساب والانتظام، مؤكدا أن الكلية تدعم الطلاب ممن يستحقون التكافل بشكل مكثف.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

تجارة القاهرة

الفصل الدراسى الأول

جمال شحاتة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجامعات على خطى الدولة فى "حياة كريمة".. جامعة كفرالشيخ تشارك فى تطوير مركز مطوبس.. جامعة حلوان تنفذ مشروعا لتحقيق التنمية بـ"كفرالعلو".. وجامعة القاهرة: نهتم ببناء الشخصية المصرية وقافلة شاملة لـ"عشش السودان"

السبت، 24 أبريل 2021 08:00 ص

مجلس جامعة القاهرة يطالب الدكتور الخشت بالترشح لفترة رئاسية ثانية

الجمعة، 23 أبريل 2021 01:32 ص

بروتوكول تعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة

الخميس، 22 أبريل 2021 05:22 م

جامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو بمجال نظم الإدارة وجودة التعليم

الخميس، 22 أبريل 2021 09:55 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة