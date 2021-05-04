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ضبط 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة فى القاهرة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:53 ص
ضبط 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة فى القاهرة مستلزمات طبية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، داخل شركة بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

ونجحت مباحث تموين القاهرة، في ضبط 15700 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – شرائط تحليل  سكر - سنون أنسولين" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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