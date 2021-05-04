ضبط المتهمين بإلقاء كيس قمامة على شخص بالغربية وتصويره

كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء كيس قمامة على شخص مترجلاً بأحد الشوارع بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى .. يتضمن ظهور شخصان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ويقومان بإلقاء كيس ممتلئ بالقمامة على شخص آخر يسير مُترجلاً بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ومركب عليه مقطع من إحدى الأغانى.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا ومركز طنطا) ، وقد أمكن ضبطهم والدراجة النارية والهاتف المستخدمين فـى الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بالإتفاق فيما بينهم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على نسبة مشاهدة وتحقيق أرباح .