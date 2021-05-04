ضبط أدوية بيطرية مجهولة المصدر فى مخزن بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى وضبط المنتجات المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (مسئول عن شركة للأدوية البيطرية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية) بتخزين كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة داخل مخزن بدائرة القسم مُستخدماً فى ذلك مستلزمات إنتاج ومواد كيماوية مجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة فى تعبئة الأدوية البيطرية ويقوم بطرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها وقطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط ( 5314 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون فواتير) .