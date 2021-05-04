صحيفة: هروب 50 شابا من سجن بفنزويلا وإصابة بعضهم بالسياج الأمنى

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن أكثر من 50 شابا فروا من سجن يقع فى المنطقة الجنوبية من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وأصيب العديد منهم بعد محاولتهم المرور من السياج الأمنى الشائك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل هروب جماعى من سجن خاص بالقاصرين المخالفين للقانون، حسبما أكدت منظمة غير حكومية نافذة على الحرية UVL فى بيان لها.

وقال المرصد الفنزويلى للسجون إن هناك 57 شابا فروا من السجن ، وهناك عدد من القوات الأمنية منتشرة فى المنطقة للبحث عن الهاربين.

بدوره ، أفاد الصحفي رومان كاماتشو أنه تم رصد مسلحين بالقرب من أنفاق المقبرة وحثهم على توخي الحذر عند السير على طول الطريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أسبوع أيضا كان هناك حالة هروب ما لا يقل عن 30 سجينا من مركز احتجاز فى بلدية كارلوس أرفيلو الفنزويلية ، فى ولاية كاربوبو بوسط البلاد.

ووفقًا لمصادر "غير رسمية" استشهدت في ذلك الوقت من قبل منظمة UVL في معلوماتها ، فقد فر الهاربون أيضًا عبر نفق فتحوه "من داخل الزنزانة حيث تم احتجازهم" وأبلغت السلطات عن هروبهم .

وتشهد فنزويلا العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ومعاناة العديد من نقص المعلومات حول مدى انتشاره فى البلاد.