اليوم السابع
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"شباب القليوبية" تطلق مبادرة "الشباب يخدم" للتسجيل لقاح فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:19 م
"شباب القليوبية" تطلق مبادرة "الشباب يخدم" للتسجيل لقاح فيروس كورونا الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "الشباب يخدم"، للتسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا والتي تهدف إلى تيسير عملية التسجيل على المواطنين، حيث جاء ذلك إيمانا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب وفي ضوء السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه يقوم شباب المراكز متطوعين  باستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في منظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث تم تعميم المبادرة على جميع مراكز شباب المحافظة الـ 206 مراكز شباب بالقليوبية.

وأشارت المديرية، إلى أن المبادرة تأتى فى إطار الدور المجتمعى لمراكز الشباب وما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خدمات مجتمعية تحقيقا للسياسة العامة للوزارة وتسهيلا على المواطنين للوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن شباب القليوبية ساهموا بشكل داعم وملحوظ في حملات التعقيم والتوعية التي أطلقتها المحافظة بداية من الموجة الأولى لفيروس كورونا، وأكد الصبروط أن شبابنا هم مستقبل الأمة والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية.

كما أكد الصبروط، على فتح مراكز الشباب أمام المواطنين للتسجيل فى المنظومة ببطاقة الرقم القومي فقط مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.


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محمود الصبروط

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