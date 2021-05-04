شاهد مدير مستشفى عزل السادات يشرح كيفية التعامل مع أعراض كورونا وتوافر الأكسجين

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الدكتور على شاهين على مدير عام مستشفى عزل السادات، وذلك لتوضيح توافر الأكسجين والتعامل مع أعراض فيروس كورونا .

ويقول الدكتور على شاهين على مدير عام مستشفى عزل السادات بمحافظة المنوفية، أنه يوجد 53 سريرا عزل لمرضى كورنا بالمستشفى ، 11 أسرة عناية ، منهم 5 لحالات المصابين بفيروس كورونا، وبهم أربعة أجهزة تنفس صناعى ، بالاضافة إلى 6 أسرة رعاية مركز لحالات الغير كورونا.

مشيرا إلى أنه يوجد تانك الاكسجين بالمستشفى بسعة 7 آلاف لتر أكسجين تم تركيبه منذ شهرين ، بالإضافة إلى 265 إسطوانة أكسجين للتعامل مع المرضى فى حالة حدوث طارئة .

وأضاف مدير عام مستشفى عزل السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم تدعيم المستشفى بمايقرب 19 حضانة ، بالاضافة إلى وحدة غسيل كلوى مكونة من 17 ماكينة تخدم أكثر من مايقرب من 60 مريض، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ماكينة فى غرفة منفصلة لمريض الكلى المصابة بكورونا لعدم العدوى .

وأوضح أنه يتم توزيع الأطباء على 3 شيفتات بالمستشفى خاصة المسؤولين عن مرضى كورونا .