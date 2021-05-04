اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد مدير مستشفى عزل السادات يشرح كيفية التعامل مع أعراض كورونا وتوافر الأكسجين

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:16 م
شاهد مدير مستشفى عزل السادات يشرح كيفية التعامل مع أعراض كورونا وتوافر الأكسجين الدكتور على شاهين على مدير عام مستشفى عزل السادات
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الدكتور على شاهين على مدير عام مستشفى عزل السادات، وذلك لتوضيح توافر الأكسجين والتعامل مع أعراض فيروس كورونا .

ويقول الدكتور على شاهين على مدير عام مستشفى عزل السادات بمحافظة المنوفية، أنه يوجد 53 سريرا عزل لمرضى كورنا بالمستشفى ، 11 أسرة عناية ، منهم 5 لحالات المصابين بفيروس كورونا، وبهم أربعة أجهزة تنفس صناعى ، بالاضافة إلى 6 أسرة رعاية مركز لحالات الغير كورونا.

مشيرا إلى أنه يوجد تانك الاكسجين بالمستشفى بسعة 7 آلاف لتر أكسجين تم تركيبه منذ شهرين ، بالإضافة إلى 265 إسطوانة أكسجين للتعامل مع المرضى فى حالة حدوث طارئة  .

وأضاف مدير عام مستشفى عزل السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم تدعيم المستشفى بمايقرب 19 حضانة ، بالاضافة إلى وحدة غسيل كلوى مكونة من 17 ماكينة تخدم أكثر من مايقرب من 60 مريض، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ماكينة فى غرفة منفصلة لمريض الكلى المصابة بكورونا لعدم العدوى .

وأوضح أنه يتم توزيع الأطباء على 3 شيفتات بالمستشفى خاصة المسؤولين عن مرضى كورونا .

 


المنوفية

مستشفيات العزل بمدينة السادات

مدير مستشفى عزل مدينة السادات

توافر تانك الاكسجين

غرف العناية المركزة

اجهزة التنفس الصناعى بمستشفى السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة