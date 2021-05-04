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شاهد حكاية عم رجب بالمنيا مع صيد السمك 22 عاما بالبحر: البياض والشلب أشهر الأنواع

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:38 م
شاهد حكاية عم رجب بالمنيا مع صيد السمك 22 عاما بالبحر: البياض والشلب أشهر الأنواع رجب عوض صياد فى المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من نهر النيل بمحافظة المنيا، حيث تقع قرية المطاهرة القبلية التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، على الضفة الشرقية للنيل، والتى يشتهر معظم أهلها بالعمل فى صيد الأسماك، حتى أن القرية مشهورة فى طعم السمك لذا فهى قبلة كل راغبى أكل السمك الطازج.

وقال رجب عوض الذى يبلغ من العمر 38 سنة، أعمل فى صيد الأسماك منذ كان عمرى 12 سنة، وكنت أنزل البحر أصطاد مع والدى، حتى تعلمت الصيد وبدأت أخرج على المركب بمفردى.
 
 
وأضاف: النيل كبير والمياه غزيرة وتحتاج إلى قلب شديد ، ليس أى شخص يستطيع أن يعمل فى صيد الأسماك فى عرض البحر، مشيرا إلى أن أشهر الأنواع التى يتم اصطيادها من نهر النيل هو البياض والقرموط والشلب، مؤكدا أن نوع سمك الشلب يعد أفضل أنواع السمك وطعمه جميل.
 
وقال إن الكثيرين يأتون الينا من القرى المجاورة لشراء الأسماك الطازجة من قريتنا ، ويؤكدون أن طعمه جميل ولذيذ لذا تحولت القرية إلى قبلة لراغبى أكل الأسماك الطازجة.
 
وأضاف أن مواعيد العمل فى شهر رمضان مختلفة عن باقى الأشهر فنحن خرج للصيد فى شهر رمضان بعد صلاة المغرب حتى الصباح.
 
وقال إننا نعتمد على الشبك فى صيد الاسماك ، حيث نلقى بالشبكة فى المياه قد تصل لمسافات طويلة جديدا بعدها نقوم بجمعها وجمع مابها من اسماك .
 
ولفت إلى أن سعر السمك هنا على الشاطئ مختلف عن الأسواق فهنا الصياد يفرح بالرزق ولا تأخر فى بيعه للزبون حتى يدخل البحر من جديد ويعود برزق جديد .
 
وعن نزول البحر قال لا يمكن لأى شخص يقوم بنزول البحر أن مهنة الصيدمهنة شاقة وتعتمد على التركيز القوة أيضا حتى تواصل السير فى عرض البحر لمسافات طويلة .
 
رجب عوض صياد فى المنيا (1)
 

 

رجب عوض صياد فى المنيا (2)
 

 

رجب عوض صياد فى المنيا (3)
 

 

رجب عوض صياد فى المنيا (4)
 

 

رجب عوض صياد فى المنيا (5)
رجب عوض صياد فى المنيا (5)
 
 

 


صياد الأسماك

الثروة السمكية

المطاهرة القبلية

اخبارالمنيا

محافظة المنيا

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