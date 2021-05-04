شاهد حكاية عم رجب بالمنيا مع صيد السمك 22 عاما بالبحر: البياض والشلب أشهر الأنواع

وقال رجب عوض الذى يبلغ من العمر 38 سنة، أعمل فى صيد الأسماك منذ كان عمرى 12 سنة، وكنت أنزل البحر أصطاد مع والدى، حتى تعلمت الصيد وبدأت أخرج على المركب بمفردى.

وأضاف: النيل كبير والمياه غزيرة وتحتاج إلى قلب شديد ، ليس أى شخص يستطيع أن يعمل فى صيد الأسماك فى عرض البحر، مشيرا إلى أن أشهر الأنواع التى يتم اصطيادها من نهر النيل هو البياض والقرموط والشلب، مؤكدا أن نوع سمك الشلب يعد أفضل أنواع السمك وطعمه جميل.

وقال إن الكثيرين يأتون الينا من القرى المجاورة لشراء الأسماك الطازجة من قريتنا ، ويؤكدون أن طعمه جميل ولذيذ لذا تحولت القرية إلى قبلة لراغبى أكل الأسماك الطازجة.

وأضاف أن مواعيد العمل فى شهر رمضان مختلفة عن باقى الأشهر فنحن خرج للصيد فى شهر رمضان بعد صلاة المغرب حتى الصباح.

وقال إننا نعتمد على الشبك فى صيد الاسماك ، حيث نلقى بالشبكة فى المياه قد تصل لمسافات طويلة جديدا بعدها نقوم بجمعها وجمع مابها من اسماك .

ولفت إلى أن سعر السمك هنا على الشاطئ مختلف عن الأسواق فهنا الصياد يفرح بالرزق ولا تأخر فى بيعه للزبون حتى يدخل البحر من جديد ويعود برزق جديد .

وعن نزول البحر قال لا يمكن لأى شخص يقوم بنزول البحر أن مهنة الصيدمهنة شاقة وتعتمد على التركيز القوة أيضا حتى تواصل السير فى عرض البحر لمسافات طويلة .