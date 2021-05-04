زوج يكشف كيف فقد زوجته وابنه على يد قائد سيارة بإمبابة؟

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال زوج ربة منزل، لقيت مصرعها وابنها، عقب اصطدام سيارة بهما خلال سيرهما فى منطقة إمبابة، وذكر الزوج أنه كان فى طريقه لمنزل حماته قائدا دراجة بخارية، وبصحبته اثنين من أبنائه، بينما كانت زوجته تحمل طفلا رضيعا، إلا أنه عقب تأخرها عن الوصول عاد مرة أخرى للبحث عنها، فاكتشف تعرضهما لحادث تصادم.

وقال الزوج، إنه عثر على ابنه مفارقا الحياة بعدما نقله أحد الأشخاص للمستشفى، كما عثر على زوجته بمستشفى أخرى مفارقة الحياة، ووجه الزوج اتهاما لقائد السيارة الملاكى بالتسبب فى مصرعهما.

وذكر شهود عيان، أن قائد السيارة الملاكي كان يتعلم القيادة على سيارته، واختلت عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن اصطدامه بالضحية وابنها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكي بربة منزل وطفلها الرضيع، خلال سيرهما بالشارع، مما أسفر عن مصرعهما.

بإجراء التحريات تبين أن قائد السيارة، اصطدم بربة منزل تحمل طفلها الرضيع، وأسفر الحادث عن مصرعهما، وتم التوصل لهوية قائد السيارة والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.