حياة كريمة.. رئيس مدينة الحسينية: تنفيذ 5 مجمعات خدمية بقرى المبادرة بنسبة 30%

بدأت ملامح التطوير لمبادرة حياة كريمة على أرض مركز الحسينية، فى الخروج للنور، قال المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة تسابق الزمن على أرض مركز الحسينية لسرعة إنجاز المشروعات المقترحة ضمن المبادرة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الحسينية لـ"اليوم السابع" إنه يجرى إنشاء 5 مجمعات خدمية بقرى "سماكين الغرب و قهبونة وقصاصين الشرق والأخيوة وبحر البقر وسعود" وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 30%، تضم هذة المجمعات مركز تكنولوجيا ومكاتب بريد وشؤون إجتماعية،فيما يجرى على قد وساق إنشاء 6 محطات صرف صحى بقرى" سماكين الغرب والملكين البحرية ومنشأة خليل منشأة راغب بالحجازية ومنشأة عامر"، فضلا عن إحلال وتقوية الشبكات القديمة، والقيام بأعمال فى مجال مياه الشرب فى 25 قرية من حيث تقوية الخطوط مد خطوط جديدة.

وتابع : فى مجال الأبنية التعليمية، تم البدء فى إنشاء خمسة مدارس بقرى" سعود والأخيرة والمناجاة الكبرى و قصاصين الشرق ومنشاة راغب" وبلغت نسبة التنفيذ من 15 إلى 37%، موضحا أنه سوف يتم البدء غدا فى مجال الصحة تطوير الوحدات الصحية المقترحة فى المبادرة.

وأردف: أن مركز الحسينية من المراكز الكبيرة بالمحافظة يمثل 31% من مساحة المحافظة، بإجمالى مساحة 383 ألف فدان، ويقدر عدد سكان المركز ب 700 ألف نسمة ويضم 41 قرية و740 تابع، مركز مترامي الأطراف تربطه علاقات حدودية مع محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، موضحا أن هذة المشروعات وفرت العديد من فرص العمل حيث تم التعاقد مع عدد من المقاولين من أبناء المركز للقيام بتلك المشروعات فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة للكثير من الحرفيين من أبناء قرى ونجوع مركز الحسينية.