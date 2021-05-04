اليوم السابع
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حياة كريمة.. رئيس مدينة الحسينية: تنفيذ 5 مجمعات خدمية بقرى المبادرة بنسبة 30%

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:00 ص
حياة كريمة.. رئيس مدينة الحسينية: تنفيذ 5 مجمعات خدمية بقرى المبادرة بنسبة 30% مبادرة حياة كريمة تسابق الزمن لانشاء مدارس بالقري
الشرقية- فتحية الديب

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بدأت ملامح التطوير لمبادرة حياة كريمة على أرض مركز الحسينية، فى الخروج للنور، قال المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة تسابق الزمن على أرض مركز الحسينية لسرعة إنجاز المشروعات المقترحة ضمن المبادرة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الحسينية لـ"اليوم السابع" إنه يجرى إنشاء 5 مجمعات خدمية بقرى "سماكين الغرب و قهبونة وقصاصين الشرق والأخيوة وبحر البقر وسعود" وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 30%، تضم  هذة المجمعات مركز تكنولوجيا ومكاتب بريد وشؤون إجتماعية،فيما يجرى على قد وساق إنشاء 6 محطات صرف صحى بقرى"  سماكين الغرب والملكين البحرية ومنشأة خليل منشأة راغب بالحجازية ومنشأة عامر"، فضلا عن إحلال وتقوية الشبكات القديمة، والقيام بأعمال فى مجال مياه الشرب فى 25 قرية  من حيث  تقوية الخطوط مد خطوط جديدة.

وتابع : فى مجال الأبنية التعليمية، تم البدء فى إنشاء خمسة  مدارس  بقرى"   سعود والأخيرة   والمناجاة الكبرى و قصاصين الشرق ومنشاة راغب" وبلغت نسبة التنفيذ من 15 إلى 37%، موضحا أنه سوف يتم البدء غدا فى مجال الصحة تطوير الوحدات الصحية المقترحة فى المبادرة.

وأردف: أن مركز الحسينية من المراكز الكبيرة بالمحافظة يمثل 31% من مساحة المحافظة، بإجمالى مساحة 383 ألف فدان، ويقدر عدد سكان المركز ب 700 ألف  نسمة ويضم 41 قرية و740 تابع، مركز مترامي الأطراف تربطه علاقات حدودية مع محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، موضحا أن هذة المشروعات وفرت العديد من فرص العمل حيث تم التعاقد مع عدد من المقاولين من أبناء المركز للقيام بتلك المشروعات فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة للكثير من الحرفيين من أبناء قرى ونجوع مركز الحسينية.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخطة التطوير يشمل 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

 يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم  للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة  وتطوير مراكز الشباب  وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.

 
انشاء مدارس بالحسينية
انشاء مدارس بالحسينية

 

توصيل خطوط المياه لقرى حياة كريمة
توصيل خطوط المياه لقرى حياة كريمة

 

مبادرة حياة كريمة تسابق الزمن لانشاء مدارس بالقري
مبادرة حياة كريمة تسابق الزمن لانشاء مدارس بالقري

 

معاينة انشاء محطة صرف صحى
معاينة انشاء محطة صرف صحى
 
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الشرقية

مجلس مركز ومدينة الحسينية

مبادرة حياة كريمة

مركز الحسينية

المهندس سامى معجل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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