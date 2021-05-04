حياة كريمة تبدأ أعمال إنشاء مجمع خدمات متكاملة بقرية حجازة في قنا.. صور

قال عماد حمادي، رئيس المجلس القروي، في تصريحات لليوم السابع، إن حياة كريمة بدأت العمل في إنشاء مجمع الخدمات المتكاملة بالوحدة المحلية، ضمت مشروعات حياة كريمة بالقرية.



وأوضح عماد حمدي، أن مجمع الخدمات المتكاملة يتضمن المركز التكنولوجي والشهر العقاري وسجل مدني ومكتب بريد وصالة لاستقبال الزوار ومكاتب إدارية للوحدة المحلية، ويقام المجمع المتكامل علي مساحة 900 متر.



البدء في المجمع



البدء في إنشاء مجمع الخدمات



رئيس المجلس يتابع الأعمال



مجمع الخدمات المتكاملة بقرية حجازة