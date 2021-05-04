"حى المنتزة" بالإسكندرية: تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة أول يونيو المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، أن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى،تبدأ 1 يونيو القادم بالإسكندرية وتستمر لمدة شهرين بشكل تجريبى.

وأوضحت رئيس حى المنتزة أول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المنظومة التجريبية سوف يتم تطبيقها من خلال المركز التكنولوجى النموذجى بحى المنتزة أول وهو المركز الوحيد الذى سيقدم تلك الخدمة التجريبية على مستوى الإسكندرية، حيث أنه مركز مطور بنظام التكنولوجية الحديثة والتعامل مع البيانات إلكترونيا، وهو المركز الذى سيقدم خدمة التراخيص وفق الإشتراطات الجديدة لقطاع المنتزة بالكامل، ثم يتم تعميم التجربة على باقى قطاعات محافظة الإسكندرية.

وأشارت "جيهان مسعود" الى أنه جارى الإنتهاء من منظومة الخرائط الجديدة لقطاع المنتزة بالكامل بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وهى الخرائط التى سيتم العمل بها فى المنظومة الجديدة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد فى تصريحات سابقة على أن إجراءات استخراج رخص البناء الجديدة، ستكون كالتالى: التقدم للمركز التكنولوجى بالملف كامل، ثم يوجه المركز الملف بطريقة "إسكان"، دون نقله، للجامعات ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ستؤكد أن المهندس الاستشارى معتمد لديها وليس لديه مشاكل بالإضافة إلى المقاول الذى يتم الاستعلام عنه من اتحاد المقاولين.

وأضاف وزير التنمية المحلية ل اليوم السابع، أنه سيتم توجيه الملف بعد اعتماده من الجامعة ولجنة الفحص ونقابة المهندسين، إلى الهيئة الهندسية، ثم تصدر الرخصة الموثقة من مركز الوثائق المؤمنة، وفى نفس الوقت يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق.

وأشار شعراوى إلى أن المواطنين الحاصلين على تراخيص مسبقة سيسمح لهم باستكمال البناء طبقا للرخص الصادرة مسبقا، مع الاشتراط توفير جراج للسيارات أو التعاقد مع جراج خاص أو ساحة انتظار.