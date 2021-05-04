حملة أمنية تستهدف العناصر الخطرة بسوهاج وتضبط 35 قطعة سلاح وتنفذ 1155 حكما

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة أستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وكذلك تجار المواد المخدرة حيث تم ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة، بحوزة عددا من العناصر الإجرامية الخطرة، وتم تنفيذ 1155 حكما قضائيا متنوعا.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال الأسلحة النارية غير المرخصة عن ضبط، 4 بندقية آلية عيار 7.62×39، و4 بندقية خرطوش عيار 12، و14 فرد روسي محلي الصنع، و2 طبنجة مجهولة الماركة عيار 12، و4 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و7 قطع سلاح أبيض تم التحفظ على المتهمين والأسلحة النارية.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "34" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "150" جرام، و"20" قرص تامول المخدر وكذا فرد روسي محلي الصنع طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي "1660" جنيه وهاتف محمول حيازة عامل، ومقيم مركز المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، ولفافة لمادة الشابو المخدر حيازة المتهم عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وفي مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية تم ضبط "4" قضايا من بينها إدارة وتشغيل مركز كمبيوتر بدون ترخيص إدارة وتشغيل"2" جهاز كمبيوتر داخل "2" محل لخدمة رجال أعمال بدون ترخيص، وإدارة و تشغيل جهاز كمبيوتر داخل مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ" 1155 " حكما قضائيا في مجال ضبط المخالفات المرورية 430 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 51 مخالفة متنوعة.