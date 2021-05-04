اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:04 م
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حتى الحيوانات لم تسلم من الوباء.. إصابة 8 أسود فى حديقة حيوان هندية بكورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:02 م
حتى الحيوانات لم تسلم من الوباء.. إصابة 8 أسود فى حديقة حيوان هندية بكورونا أسد _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 أسود آسيوية بفيروس كورونا فى إحدى حدائق الحيوانات، وقالت إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وكانت سلطات الحديقة فى ولاية حيدر أباد الجنوبية قد تبادلت عينات مع معمل أبحاث حكومى فى 24 من مارس، بعد أن ظهرت أعراض ضيق فى التنفس على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة فى الوقت الحالي.

 

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخى الهندية، "استنادا إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضى إصابتها بمرض (سارس-كوف2) فى حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك".

 

وتأتى نتائج الفحوص هذه فى وقت تشهد فيه الهند ارتفاعا هائلا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر، حيث سجلت أكثر من 300 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 يوميا لثلاثة عشر يوما متواصلة، وبلغ إجمالى الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليونا، وهو ثانى أعلى معدل إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة.

 

 


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فيروس كورونا

كوفيد 19

كورونا في الهند

أخبار الهند

إصابة أسود بكورونا

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