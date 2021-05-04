جامعة أسيوط تعلن افتتاح صيدلية بالمستشفى الجامعى للعلاج الحر وخدمة المرضى.. صور

افتتح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مسشتفيات أسيوط الجامعية، صيدلية المستشفى الجامعى للبيع الحر وخدمة المرضى، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي ، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون المستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة الخبيرى مدير عام إدارة التموين الصيديلى والطبى بالمستشفى الجامعى .

وأشار الدكتور علاء عطية، إلى أن الصيدلية تم تجهيزها بجوار مقر العيادات التخصصية وسوف تبدأ فى استقبال المترددين عليها بدءً من صباح الغد الأربعاء، حيث من المقرر لها العمل 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع وذلك تحت إشراف ادارة التموين الصيدلى والطبى وذلك لتقديم خدمات توفير العلاج والبيع الحر لأعضاء هيئة التدريس ومرضى العلاج الخاص والجمهور من المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية .