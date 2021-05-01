اشترى شبكة الخطوبة بـ 15 ألف جنيه.. شوف هتعملها إزاى بطريقة حساب بسيطة..فيديو

إسلام سعيد

كثيرًا من المقبلين على شراء الشبكة يكون لديه مبلغ محدود من المال للشراء، وقد تحدث بعض العوائق أثناء الشراء، نتيجة بعض الاختيارات والتصرفات الخاطئة التي ترفع من تكلفة شراء الشبكة، مثل اختيار أطقم ذهب ذات أوزان مرتفعة أو شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها لكن بوزن كبير مثل الغوايش.

النهاردة في برنامج أسواق هنتعلم أزاى تحسب سعر الشبكة قبل الشراء، وكمان بـ 15 ألف جنيه هنتعرف أزاى تشترى بيها شبكة مناسبة 20 جراما، أولا اختار ذهب عيار 18 وحدد طقم ذات وزن متوسط وليكن بوزن 20 جراما، وهناك أطقم في السوق بهذا الوزن، قوم بالعملية الحسابية التالية أضرب 20 جراما من عيار 18 فى سعر 660 جنيها هتلاقي النتيجة 13800 جنيه، وضيف متوسط مصنعية 60 جنيها هتلاقى سعر المصنعية 1200 جنيه، وقد تزيد قليلاً.