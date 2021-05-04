اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:15 م
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لإلغاء التحفظ عليها..

تفاصيل رفض المحكمة الاقتصادية طعن الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن".. فيديو

الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:00 م
تفاصيل رفض المحكمة الاقتصادية طعن الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن".. فيديو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أمرت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد اليوم الثلاثاء برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.

واستمعت المحكمة إلي دفوع الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس والذي طلب باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيرًا إلي أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.

وانطلقت اليوم، أولى جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، في التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية “EVER GIVEN” التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية.

واستمعت المحكمة لمحامي الشركة، في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلبًا بالتحفظ عليها، ووضعه تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات.

وجاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.

 


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