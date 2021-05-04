تعيين عمرو الحاج رئيسا لهيئة الطاقة الذرية لمدة 4 سنوات

كتبت رحمة رمضان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 703 لسنة 2021 بتعيين الدكتور عمرو الحاج على، رئيسا لهيئة الطاقة الذرية لمدة أربع سنوات اعتبارا من مايو الجارى.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر قرار وزارى رقم 6 لسنة 2021 بندب الدكتور خالد عبد السميع حامد صقر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون التدريب والتعاون الدولى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد.

وتقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووى ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وقامت الهيئة فى الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولدا تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات فى مصر.