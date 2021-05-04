تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فى أولى تعاملات البنوك

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-5-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك "البنك التجارى الدولى cib" سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.75 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

وينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء. 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء. 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.18 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء. 4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.09 جنيه للشراء. 4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.