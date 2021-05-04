تعرف على سعر الدولار مع أول يوم عمل للبنوك بعد الإجازة

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 4-8-2020، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث استأنف العمل اليوم، واستقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار "قرشين" فى البنك" البنك التجارى الدولى cib" ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره قبل إجازة البنوك كانت بـ 15.61 جنيه للشراء، و16.71 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتإلى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء. 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.63 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.61 جنيه. 15.63 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.61 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.71 جنيه. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.