اليوم السابع
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تسهيلات الحصول على رخصة بناء بعد فتح باب التراخيص.. رئيس مدينة طلخا يكشفها

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:52 م
تسهيلات الحصول على رخصة بناء بعد فتح باب التراخيص.. رئيس مدينة طلخا يكشفها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أكد محمد أمين رئيس مدينة طلخا ، بمحافظة الدقهلية ، أن أولى المراكز التى تم فيه تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة داخل المحافظة هى المراكز التكنولوجيا بطلخا ، وأن الهدف من المنظومة يستهدف ضبط منظومة العمران للقضاء على البناء العشوائى وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين  .

وقد بدأ العمل الفعلى بالمركز التكنولوجى بطلخا والذى وقع عليه الاختيار .

وبالفعل هناك تعليمات من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات بأسهل وأسرع الطرق، والالتزام بالمواعيد المقررة فى الاشتراطات البنائية الجديدة ، سواء فى الصلاحية التخطيطية أو إصدار التراخيص والإرشاد والتوعية والإعلان عن الاشتراطات ومساعدة بعض المكاتب الهندسية لتجهيز ملفاتها عن طريق المركز التكنولوحى  .

وذلك مع الالتزام بالاشتراطات الجديدة وتسهيل الإجراءات ورفع تقرير دورى للجنة العليا بالمحافظة للاشتراطات البنائية بأى ملاحظات تنتج عن التجربة فى تنفيذ الاشتراطات لرفعها للجهات المعنية .

وسيتم حصر كافة المحاور الرئيسية فى كافة المدن على مستوى المحافظة ، بحيث تكون جاهزة للتطبيق على كافة المدن وتحديد الارتفاعات المسموحة بهذه الشوارع والتى لم ترد فى الاشتراطات البنائية ، حيث يقرر المحافظة حسب رؤيته الارتفاعات وكذلك حسب طبيعة المدينة .

 


الدقهليه

رئيس مدينة طلخا

الاشتراطات البنائية الجديدة

محافظة الدقهلية

طلخا

المراكز التكنولوجة بطلخا

تلقى طلبات البناء

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