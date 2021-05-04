تسهيلات الحصول على رخصة بناء بعد فتح باب التراخيص.. رئيس مدينة طلخا يكشفها

الدقهلية - شريف الديب

أكد محمد أمين رئيس مدينة طلخا ، بمحافظة الدقهلية ، أن أولى المراكز التى تم فيه تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة داخل المحافظة هى المراكز التكنولوجيا بطلخا ، وأن الهدف من المنظومة يستهدف ضبط منظومة العمران للقضاء على البناء العشوائى وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين .

وقد بدأ العمل الفعلى بالمركز التكنولوجى بطلخا والذى وقع عليه الاختيار .

وبالفعل هناك تعليمات من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات بأسهل وأسرع الطرق، والالتزام بالمواعيد المقررة فى الاشتراطات البنائية الجديدة ، سواء فى الصلاحية التخطيطية أو إصدار التراخيص والإرشاد والتوعية والإعلان عن الاشتراطات ومساعدة بعض المكاتب الهندسية لتجهيز ملفاتها عن طريق المركز التكنولوحى .

وذلك مع الالتزام بالاشتراطات الجديدة وتسهيل الإجراءات ورفع تقرير دورى للجنة العليا بالمحافظة للاشتراطات البنائية بأى ملاحظات تنتج عن التجربة فى تنفيذ الاشتراطات لرفعها للجهات المعنية .

وسيتم حصر كافة المحاور الرئيسية فى كافة المدن على مستوى المحافظة ، بحيث تكون جاهزة للتطبيق على كافة المدن وتحديد الارتفاعات المسموحة بهذه الشوارع والتى لم ترد فى الاشتراطات البنائية ، حيث يقرر المحافظة حسب رؤيته الارتفاعات وكذلك حسب طبيعة المدينة .