تحصين 72 ألف رأس ماشية ضمن أعمال حملة تحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريراً من مديرية الطب البيطرى، بشأن سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، والتى يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير الذى أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطرى، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 72 ألف و959 رأسا، والتي شملت تحصين 62 ألف و286 رأسا من الأبقار، و10 آلاف و475 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك منذ بداية الحملة فى 3 أبريل الماضى وحتى 28 من نفس الشهر.

وأشار مدير الطب البيطرى إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، لافتا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، موضحًا تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.