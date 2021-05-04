تحرير 50 مخالفة لمواطنين بدون كمامات فى حملات بمدن البياضية وأرمنت بالأقصر.. صور

شن مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة محمد صحصاح، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعة ومداخل قرية البغدادي والحبيل، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم تحرير محاضر لـ15 مواطنا بسبب ركوب سيارة أجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، و4 محاضر رفض دفع قيمة التصالح.
وأكد رئيس مدينة البياضية، علي استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداءالكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة، حيث أسفرت مجهودات الحملة أيضاً عن تحرير محضر إشغال طريق، و3 محضر نظافة عامة و3 إزالات إدارية، حيث شارك في الحملة كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والنقيب الشاذلى من قوة شرطة المرافق، وأحمد إسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.
وفى مدينة أرمنت، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتحقيق الانضباط ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين أرمنت، واستهدفت الحملة مناطق أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط ونجع دنقل و المراعزة الشرقية.
وأسفرت عن تحرير 2 محضر غلق إدارى لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط عدد 9 شيشة بمقهى بمدينة ارمنت، و7 شيشة بمقهى بنجع دنقل وتم غلقهم وتشميعهم، كما تم ضبط 31 مواطنا بدون كمامة بعضهم تم ضبطه داخل المقاهى بأرمنت الحيط وطلب جميعهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية، كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر تموين وهى عباره عن 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محضر عدم اعلان، وأكد عاشور أن الحملات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مستمرة على مدار الساعة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
جانب من الحملات بالبياضية
جانب من المحاضر بحملة مدينة أرمنت
حملة لإزالة إشغالات بمدينة البياضية
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