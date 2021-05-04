اليوم السابع
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تحرير 50 مخالفة لمواطنين بدون كمامات فى حملات بمدن البياضية وأرمنت بالأقصر.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:06 م
تحرير 50 مخالفة لمواطنين بدون كمامات فى حملات بمدن البياضية وأرمنت بالأقصر.. صور جانب من المحاضر بحملة مدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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شن مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة محمد صحصاح، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعة ومداخل قرية البغدادي والحبيل، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم تحرير محاضر لـ15 مواطنا بسبب ركوب سيارة أجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، و4 محاضر رفض دفع قيمة التصالح.

وأكد رئيس مدينة البياضية، علي استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداءالكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة، حيث أسفرت مجهودات الحملة أيضاً عن تحرير محضر إشغال طريق، و3 محضر نظافة عامة و3 إزالات إدارية، حيث شارك في الحملة كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والنقيب الشاذلى من قوة شرطة المرافق، وأحمد إسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.

وفى مدينة أرمنت، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتحقيق الانضباط ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور  حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين أرمنت، واستهدفت الحملة مناطق أرمنت الوابورات وأرمنت الحيط ونجع دنقل و المراعزة الشرقية.

وأسفرت عن تحرير 2 محضر غلق إدارى لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط عدد 9 شيشة بمقهى بمدينة ارمنت، و7 شيشة بمقهى بنجع دنقل وتم غلقهم وتشميعهم، كما تم ضبط 31 مواطنا بدون كمامة بعضهم تم ضبطه داخل المقاهى بأرمنت الحيط وطلب جميعهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية، كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر تموين وهى عباره عن 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محضر عدم اعلان، وأكد عاشور أن الحملات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مستمرة على مدار الساعة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جانب من الحملات بالبياضية
جانب من الحملات بالبياضية

 

جانب من المحاضر بحملة مدينة أرمنت
جانب من المحاضر بحملة مدينة أرمنت

 

حملات ازالة اشغالات بمدينة البياضية
حملة لإزالة إشغالات بمدينة البياضية

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