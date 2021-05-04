بعد انتشار حملة الاستثمار بالبورصة.. 5 نصائح للمبتدئين قبل دخول سوق المال

كتب هانى الحوتى

أطلقت البورصة المصرية ، حملة إعلانية ضخمة خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار: "معاك سهم تبقى شريك"، لتحفيز المواطنين على الاستثمار بسوق المال، وذلك في إطار جهود لنشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال بين الجمهور بجميع فئاته.

ويعتبر توعية الجمهور بأساسيات الاستثمار في سوق رأس المال، أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها إدارة البورصة المصرية، وتؤمن إدارة البورصة أن توعية المستثمر تعد عامل أساسي لخلق سوق أوراق مالية قوي، وفي الوقت نفسه حماية المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة، بالإضافة إلى تعريفهم جيدًا بحقوقهم تجاه المؤسسات المالية التي يتعاملون من خلالها، ويقدم "اليوم السابع" 5 نصائح للاستثمار بسوق المال وهي: 1- اعرف وضعك المالي جيدًا انظر بواقعية لوضعك المالي الحالي وتعرف على مصادر دخلك ونفقاتك، هل لديك قروض؟.. تأكد من دفع التزاماتك أولًا، فليس من المنطق أن تبدأ استثمارك وهناك ديون يجب سدادها، والآن لكي تدخر ابدأ أولًا وبعمل قائمة لنفقاتك الشخصية ثم خصص نسبة من دخلك للادخار شهريًا مثلًا في الودائع، وباقي المبلغ للاستثمار في البورصة. انظر بواقعية لوضعك المالي الحالي وتعرف على مصادر دخلك ونفقاتك، هل لديك قروض؟.. تأكد من دفع التزاماتك أولًا، فليس من المنطق أن تبدأ استثمارك وهناك ديون يجب سدادها، والآن لكي تدخر ابدأ أولًا وبعمل قائمة لنفقاتك الشخصية ثم خصص نسبة من دخلك للادخار شهريًا مثلًا في الودائع، وباقي المبلغ للاستثمار في البورصة.



2- حدد أهدافك المالية المستقبلية إذا كنت تريد أن تستثمر في البورصة، يجب عليك أن تسأل نفسك عدة أسئلة: لماذا تريد أن تدخر أو تستثمر؟.. ضع قائمة بالأولويات سواء شراء سيارة أحلامك.. تحقيق دخل إضافي.. شراء منزل.. تدخر ثروة لأولادك، ثم حدد المدة التي تريدها لاستثمار أموالك لكي تحدد أدوات الاستثمار التي تتناسب مع أهدافك.. هل هو استثمار طويل أم قصير الأجل؟.



3- نوع استثمارك يجب أن توزع استثماراتك على الأدوات المختلفة وفقًا لأهدافك الاستثمارية، وتذكر دائمًا أن التنوع في الاستثمار ما بين استثمارات ذات عائد ومخاطر منخفضة وأخرى ذات عائد ومخاطرة مرتفعة. 4- لا تضع كل البيض في سلة واحدة يتم تنويع أو تقليل مخاطر محفظة الأوراق المالية عندما يشترى المستثمر أسهمًا متعددة من قطاعات مختلفة، ويجب أن تفكر بالأسهم كأي نوع آخر من السلع في السوق، فأسعار السلع تتذبذب وفقًا للعلاقة بين العرض والطلب، فمثلًا إذا كان الطلب على السلع الغذائية أقل من العرض فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية والعكس صحيح.

وينطبق نفس الشئ على أسعار الأسهم، فأسواق الأسهم تمر عادة بدورات متتابعة، مثل حالة الاقتصاد الذي يتجه إلى أعلى أحيانًا، وإلى أسفل في أوقات أخرى (نمو أو تباطؤ وأحيانًا ركود)، والدراسات الحديثة أظهرت أن ارتفاع أسعار الأسهم (سوق آخذ في الصعود)، يتبعه عادة انخفاض في الأسعار (سوق آخذ في الانخفاض).

لذلك يجب دائمًا الاهتمام بالاتجاه العام للسوق على المدى البعيد مع عدم التركيز على صعود وهبوط الأسعار اليومي، لا تخف من تغير الأسعار، هكذا تستطيع أن تضاعف أموالك وتذكر أن مخاطرة أعلى تساوى عائد أعلى.