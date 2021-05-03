تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال أبريل

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية ، خلال جلسات شهر أبريل، بحجم تداول بلغ 32 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، يليه سهم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 690.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 911 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول بلغ 17 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 806.4 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية"، بحجم تداول 38.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 697.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 21.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 632.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس، "سبيد ميديكال"، بحجم تداول بلغ 250.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 610.7 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 718.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 536.3 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 533.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 347.1 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "اودن للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 42.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 331 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول بلغ 36.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 320.6 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.57% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.18% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 800 مليون جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 649.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.5 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.