اليوم السابع
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بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها فى القليوبية.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:50 ص
بدء تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها فى القليوبية.. صور مخطط تطوير ميدان المحطة ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أنه تم البدء فى تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالى يحتوى على عمل فنى ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها، وذلك فى إطار مخطط تطوير وتجميل مدينة بنها.

 

وأشار "الهجان" إلى أنه جارى إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذى يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

 

ومن الجدير بالذكر أنه تم البدء فى أعمال التخطيط والتجميل بـ4 ميادين، منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين "وابور الثلج وكاميليا والمحطة" والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب، حيث تم مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.

استراحات للمواطنين

استراحات للمواطنين

 

المخطط المقترح لتطوير ميدان المحطة ببنها
المخطط المقترح لتطوير ميدان المحطة ببنها

 

المخطط المقترح
المخطط المقترح

 

مخطط تطوير ميدان المحطة ببنها
مخطط تطوير ميدان المحطة ببنها

 


احبر القليوبية

تطوير ميادين بنها

ميادين بنها

تطوير مدينة بنها

تطوير ميدان المحاطة بببنها

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